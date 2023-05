Detectan en Nueva York casos de una infección de la piel altamente contagiosa y resistente a medicamentos

Se trata de dos mujeres neoyorkinas cuyos síntomas de tiña no cedieron con los tratamientos habituales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) reportaron el pasado viernes, en un informe semanal, que se había identificado la presencia de una infección dérmica altamente contagiosa y resistente a medicamentos jamás diagnosticada en territorio estadounidense.

Se trata de la tiña que es una enfermedad ocasionada por hongos dermatofitos pertenecientes al género 'Trichophyton' y que suele afectar al cuero cabelludo, la piel o las uñas. La propagación de estos agentes fúngicos ocurre por contacto directo con la piel de animales o personas infectadas y, en forma indirecta, a través del contacto con ciertos elementos, como máquinas para cortar el cabello y el suelo de las duchas.

En los últimos años, surgió una epidemia de tiña grave y resistente a los medicamentos en los países del sur de Asia provocada por la aparición y la transmisión del hongo 'Trichophyton indotineae'. Esta infección posiblemente haya sido potenciada por el uso inapropiado de fármacos para tratarla, incluyendo antimicóticos, antibióticos y corticosteroides.

Los primeros casos en EE.UU.

Sin embargo, el pasado 28 de febrero, un dermatólogo de la ciudad de Nueva York notificó a las autoridades sanitarias sobre dos casos de mujeres con tiña grave cuyos síntomas no habían mejorado con los tratamientos habituales, lo que generó preocupación por que la infección fuera causada por el 'Trichophyton indotineae'.

La primera paciente era una mujer que tenía 28 años cuando desarrolló un sarpullido generalizado en el verano de 2021. En enero de 2022, después de dar a luz, fue diagnosticada con tiña, por lo que comenzó un tratamiento vía oral (con terbinafina).

No obstante, la erupciones en la piel no cesaron hasta que le cambiaron el medicamento (a itraconazol), observando una mejoría luego de cuatro semanas. La mujer, que no tenía antecedentes de viajes internacionales, sigue siendo monitoreada ante una posible recurrencia de la infección.

Con respecto a la segunda paciente, se trata de una mujer que tenía 47 años cuando desarrolló un grave caso de tiña, mientras se encontraba en Bangladés en el verano de 2022. Una vez que regresó a EE.UU., acudió a un centro de atención de emergencias en tres ocasiones, donde le recetaron diferentes tratamientos tópicos sin que se observara ninguna mejoría. A partir de diciembre del año pasado, la paciente fue sometida a dos terapias con medicamentos orales que tuvieron una duración de cuatro semanas cada una, siendo esta última en la que se observó una mejoría del 80 %.

De acuerdo con los CDC, las muestras de piel tomadas a las dos mujeres determinaron inicialmente que la infección había sido ocasionada por el hongo 'Trichophyton mentagrophytes'. No obstante, análisis posteriores identificaron que 'Trichophyton indotineae' era el causante de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud considera a la resistencia antimicrobiana (RAM) como una de las principales amenazas para la salud pública a nivel mundial, puesto que es la causante de 1,27 millones de muertes al año, siendo los países de ingresos bajos y medianos los más afectados.