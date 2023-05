Se escucha un discurso de Hitler por los altavoces de un tren de pasajeros en Austria

Un fragmento de un discurso de Adolf Hitler se escuchó a través de los altavoces de un tren en Austria, que este domingo viajaba entre las ciudades de Bregenz y Viena, asegura un portavoz del operador ferroviario austríaco OBB, citado por el diario local Der Standard.

En los vagones, también se oyeron las frases "¡Heil Hitler!" y "¡Sieg Heil!", utilizadas por los partidarios de Hitler como parte de los saludos nazis. El incidente llamó la atención de algunos pasajeros, entre ellos, Colette Schmidt, editora del periódico, que estaba en el tren y compartió los hechos en Twitter.

OBB descartó este lunes que el incidente hubiera sido el resultado de un ataque de piratas informáticos desde fuera del tren. Finalmente, mediante un análisis de las cámaras de seguridad, se pudo determinar que el sabotaje lo realizaron dos personas utilizando los intercomunicadores.

Se cree que los sospechosos abrieron las cabinas de intercomunicación de los conductores del convoy con una llave que todos los empleados del tren poseen y luego reprodujeron las grabaciones, detalló el vocero de la empresa. Asimismo, afirmó que los involucrados no habían tenido control sobre la formación.

Se descartó que los protagonistas pertenecieran a OBB, pero se desconoce cómo obtuvieron las llaves. Si bien ninguno de ellos ha sido interrogado, las pruebas audiovisuales los involucran. La compañía investigará el incidente porque supuso una "intervención en la infraestructura ferroviaria relevante para la seguridad" y porque los anuncios "tuvieron relevancia desde el punto de vista del derecho penal", ya que difundir propaganda nazi es un delito en Austria.

Según la agencia Associated Press, se sospecha que los responsables están involucrados en dos hechos similares ocurridos la semana pasada en trenes que iban de Sankt Pölten a Viena. No obstante, no está claro si esas grabaciones también tenían una connotación nazi.