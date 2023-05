Musk compara a Soros con un villano de 'X-Men' y dice que este "odia a la humanidad"

Elon Musk comparó al multimillonario George Soros con el villano y antihéroe de los cómics en el universo de 'X-Men', Magneto, quien aspira a que mutantes dominen el mundo por sobre los humanos.

"Soros me recuerda a Magneto", escribió el actual dueño de Twitter este lunes en la red social.

Su comentario generó diversas reacciones, entre ellas, la de un usuario que defendió al inversor y filántropo, afirmando que es atacado "sin parar" por sus "buenas intenciones", que "algunos estadounidenses consideran malas, simplemente porque no están de acuerdo con sus afiliaciones políticas".

"Asumes que son buenas intenciones [las de Soros]. No lo son. Quiere erosionar el tejido mismo de la civilización. Soros odia a la humanidad", respondió Musk. "Hay mucha desinformación sobre Soros. Sin duda no es perfecto, pero afirmar que 'odia a la humanidad' me desconcierta", replicó el internauta.

Las palabras del director general de Tesla y SpaceX tienen lugar luego de que se viralizaran en redes sociales rumores sobre la muerte de George Soros a causa de un ataque cardíaco. No obstante, el propio multimillonario se pronunció este lunes, desmintió los dichos y recalcó que está "vivo y saludable".