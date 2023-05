Muere Benjamín Gamond, un argentino de 23 años atacado a machetazos en el sur de México

Benjamín Gamond, un joven argentino de 23 años que fue atacado a machetazos en una playa en la costa del estado de Oaxaca, en el sur de México, falleció el lunes.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor, la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", escribió en las redes sociales Facu Gamond, hermano de la víctima. La familia había publicado un video el fin de semana pidiendo ayuda económica para trasladarlo a Ciudad de México.

La brutal agresión ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando Benjamín estaba junto a su amigo Santiago Lastra, de 22 años, y la novia de este, Macarena González, de 29, en la localidad de La Isla, en Lagunas de Chacahua, un popular destino turístico de la zona.

Según explicó Fernanda Carina González, madre de Macarena, en una entrevista a Necochea Digital, los tres jóvenes de origen argentino llegaron a las isla el día 11 de mayo y conocieron al agresor –identificado como Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años y oriundo del estado de Guerrero– en una lancha que les transportó hasta su destino.

"Venía con otras personas y estuvo hablando con ellos, les dijo que era instructor de surf. Ellos hablaron como con cualquier persona que se les acerca y no lo vieron más. Cuando llegaron a la isla, él les dijo que era de ahí y que cualquier cosa que necesitaran saber iba a andar por la costa", relató Fernanda.

"A vos te mandaron"

Los tres amigos pasaron la noche en la isla y al día siguiente fueron a almorzar a un restaurante donde vieron al agresor. Benjamín se acercó a él para preguntarle dónde podían comprar tablas de surf.

"El tipo los miró como si no los conociera, como sacado", explicó la madre de Macarena. Después, salieron del establecimiento y ahí fue cuando Cruz Irving "salió corriendo de la nada como loco" y atacó a Benjamín con un machete en la cara y en la cabeza.

Murió el joven argentino atacado a machetazos en México

Según Fernanda, lo único que dijo el atacante fue: "A vos te mandaron, a vos te mandaron". Macarena se lanzó encima del agresor para intentar detenerlo. Tanto ella como su novio, Santiago, que también intentó pararlo, recibieron cortes en los brazos y en la espalda.

"Los paramédicos no lo podían creer, no podían entender cómo había pasado algo así. En el lugar, la gente duerme con las puertas abiertas, es tremendamente paradisíaco y tranquilo", añadió.

Los tres jóvenes fueron trasladados al Hospital Comunitario de Río Grande y después al Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido. Debido a la gravedad de las heridas, Benjamín fue desplazado en un avión médico el lunes por la tarde a un hospital de Ciudad de México, donde falleció.

Según explicó Fernanda Carina González, madre de Macarena, en una entrevista a Necochea Digital, el ataque ocurrió "por la espalda y sin motivos" en Chacahua, costa de Oaxaca. Las víctimas identificadas como Macarena González, Santiago Lastra y Benjamín Gamond.

El diario La Nación explicó que Benjamín sigue conectado a los equipos de supervivencia médica, pero "ya no hay nada más que hacer". Según el medio, la familia quiere donar los órganos, lo que demora la decisión de quitarle los aparatos que mantiene sus órganos vitales en funcionamiento.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el agresor se encuentra en prisión preventiva y la audiencia de vinculación a proceso se fijó para el 17 de mayo.

El Gobierno Municipal de Villa de Tutupetec, donde ocurrió el crimen, reprobó en un comunicado los "actos violentos", y detalló que el agresor llegó al municipio en busca de empleo, por lo que "no tiene relación alguna con la comunidad".