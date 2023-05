"Cree que vive en la monarquía inglesa": Dichos de Boluarte sobre militares causan repudio en Perú

Las declaraciones de la mandataria de Perú, Dina Boluarte, sobre su supuesta falta de "comando" en las Fuerzas Armadas –en un intento por desvincularse de la represión estatal– siguen generando reacciones en el país andino.

Este martes, la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, criticó en entrevista con la emisora local Exitosa las palabras de Boluarte sobre su rol como mandamás de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

"Me parecía hasta una inmadurez política decir que está pintada, pero que no gobierna. Ella cree que vive la monarquía inglesa donde existe el rey, pero no gobierna, ¡no es así! Es abogada, debe leer la Constitución", subrayó Ledesma.

🔴🔵En entrevista con Exitosa, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma criticó a la presidente Dina Boluarte por declaraciones sobre FF.AA y PNP. Cree que vive en la monarquía inglesa, donde existe el rey pero no gobierna", señaló. pic.twitter.com/2YQUgxPN0l — Exitosa Noticias (@exitosape) May 16, 2023

Ledesma, quien fue magistrada del TC de 2014 a 2022, indicó que los efectivos militares están bajo la disposición de la presidenta por mandato constitucional. "Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, se someten al mandato del Ejecutivo", agregó.

"Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos", aseveró Boluarte entrevistada por el diario El Comercio, tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reveló violaciones en el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

Boluarte aseguró que ni sus ministros ni ella misma tienen comando para decidir sobre protocolos de militares y policías. "Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos", añadió.

Ante esto, Ledesma recordó que "la Constitución le genera responsabilidad por los actos que toma" como jefa de Estado.