Yellen advierte del colapso de mercados financieros y de "pánico a nivel global" en caso de impago en EE.UU.

Un posible impago de deuda pública en EE.UU. puede causar el colapso de varios mercados financieros y un "pánico a nivel global, que provocará medidas al margen, corridas y ventas forzosas", advirtió este martes la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, en un discurso ante banqueros estadounidenses.

"El mercado de bonos del Tesoro actúa como el cimiento mismo del sistema financiero global. Hay una razón para eso: el mundo nunca ha dudado que EE.UU. pagará el monto de sus préstamos e intereses sobre sus bonos, en su totalidad y puntualmente. [...] Un impago rompería las bases sobre las cuales está construido nuestro sistema financiero", señaló Yellen.

Además, la secretaria dijo que "cada día que el Congreso no actúa, experimentamos mayores costos económicos que pueden desacelerar la economía de EE.UU.". Añadió que "un impago generaría una catástrofe económica y financiera". "Permítanme ser clara: si el Congreso no aborda el límite de la deuda, no hay buenas opciones que el Tesoro o el Gobierno puedan usar para salvarnos de la catástrofe", destacó.

Este lunes, Yellen declaró que EE.UU. puede incurrir en impago el 1 de junio. Anteriormente, el 7 de mayo, advirtió que el Departamento del Tesoro de EE.UU. no tiene ahora, en la práctica, capacidad para tomar "medidas extraordinarias" que eviten esa circunstancia.