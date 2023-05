La estrella de la banda K-pop BTS recibe amenazas de muerte y sus fans piden que lo protejan

Un acosador de la estrella de la banda K-pop BTS, Jungkook, anunció este lunes en las redes sociales sus planes para matar al cantante surcoreano antes de que se incorpore a sus deberes militares. Estas amenazas causaron gran preocupación entre los fans de la banda, que escribieron miles de comentarios en Twitter y otras redes urgiendo a la discográfica del artista que lo proteja.

El acosador escribió que había enviado comida a casa de Jungkook y que no le había gustado la petición del cantante de no volver a hacerlo, porque la consideró grosera. Además, el usuario afirmó que vive cerca del cantante y que no tendría ningún problema en matarlo en su casa.

"Juro que unos meses más y verán a Jungkook en una tumba", escribió el agresor. Además, el acosador declaró que ya había entrado en el domicilio de la estrella de BTS, pero que no estaba en casa y pidió que alguien revelara su ubicación.

No es la primera vez que los acosadores amenazan de muerte a los miembros de BTS. Cabe recordar que en 2022 Chimin y Wee recibieron amenazas de muerte justo antes de su concierto en Busan.