Reino Unido y Países Bajos buscan formar una coalición para suministrar cazas F-16 a Ucrania

El Reino Unido y los Países Bajos anunciaron que buscan crear una coalición internacional para comprar aviones de combate F-16 para Ucrania. El acuerdo se alcanzó este martes luego de una reunión entre el primer ministro británico, Rishi Sunak, y su homólogo neerlandés, Mark Rutte, durante la Cumbre del Consejo de Europa celebrada en Reikiavik, Islandia.

"Los primeros ministros acordaron que trabajarán para construir una coalición internacional con el fin de proporcionar a Ucrania aviación de combate, brindando apoyo en todo, desde el entrenamiento hasta la compra de cazas F-16", comunicó Downing Street.

Asimismo, Sunak aseguró que "el lugar que le corresponde a Ucrania está en la OTAN" y ambos líderes coincidieron en que los aliados deben continuar brindando asistencia a Kiev a largo plazo.

"Coalición de cazas"

El propio presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, afirmó el domingo en el marco de su visita a Alemania que su país quiere crear una "coalición de cazas" para obtener aviones de combate modernos con los que poder contrarrestar la superioridad aérea de Rusia.

En total, Zelenski pretende obtener entre 40 y 50 cazas que, en formación de tres o cuatro escuadrones, ayudarían al Ejército ucraniano a combatir contra las tropas rusas, según el consejero del ministro de Defensa de Ucrania, Yuri Sak.

No obstante, un portavoz del primer ministro británico, citado por Reuters, afirmó que el Reino Unido no planeaba suministrar dichas aeronaves a Kiev. "Los ucranianos han decidido entrenar a sus pilotos en el F-16, y saben que la Real Fuerza Aérea no los usa", declaró el funcionario consultado.

El 12 de mayo, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, observó que "la inyección de armas a Ucrania por parte del Occidente colectivo continúa y continuará", pero Rusia está preparada para ello.