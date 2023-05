Hungría promete bloquear la ayuda a Ucrania hasta que Kiev ponga fin a las medidas "hostiles y amenazantes" en su contra

Ucrania está tomando cada vez más medidas "hostiles y amenazantes" contra Hungría, declaró este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, durante su visita de trabajo a Viena. Subrayó que hasta que Kiev no cambie su actitud hacia Budapest, el Gobierno húngaro descarta prestarle ayuda.

Refiriéndose a la intención de la UE de proporcionarle a Ucrania un nuevo paquete militar del Fondo Europeo para la Paz por valor de 500 millones de euros (unos 540 millones de dólares), Szijjarto dijo: "Se espera que suframos más daños económicos, mientras que Ucrania se muestra cada vez más hostil hacia Hungría, se toman decisiones y medidas hostiles, y ahora se han realizado serias amenazas en los últimos días".

Entre las medidas hostiles tomadas por las autoridades ucranianas mencionó, en primer lugar, el hecho de que la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania incluyera al grupo bancario húngaro OTP en su lista de "patrocinadores internacionales de la guerra" el pasado 4 de mayo por continuar sus operaciones en Rusia y reconocer a las regiones de Donetsk y Lugansk como repúblicas populares.

"Me gustaría dejar claro que hasta que Ucrania mantenga al OTP en la lista de patrocinadores internacionales de la guerra, Hungría no puede aceptar decisiones que exijan a la UE y a sus Estados miembros nuevos sacrificios económicos y financieros. Así que no podemos apoyar la asignación de otros 500 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz para el envío de armas a Ucrania, no podemos darle luz verde mientras el OTP esté en esta lista concreta en Ucrania, y lo mismo ocurre con las sanciones [antirrusas], que serían otro sacrificio económico evidente para Europa, y mientras el OTP esté en esta lista concreta en Ucrania, es muy difícil hablar de que Hungría dé luz verde a las sanciones", afirmó.

Otro aspecto mencionado por el ministro húngaro fue el incumplimiento por parte Kiev del acuerdo marco húngaro-ucraniano sobre la protección de la minoría étnica en Transcarpatia. En concreto se refirió al hecho de que las escuelas húngaras de la región no podrán funcionar a partir de septiembre. "También quiero dejar claro que la cuestión de las minorías étnicas no es una cuestión bilateral. La protección de los derechos de las minorías étnicas es una cuestión europea, ya que las normas europeas y las normas internacionales protegen a las minorías étnicas", subrayó.

Por último, se refirió a un reciente artículo de The Washington Post en el que, citando datos filtrados de EE.UU., se afirmaba que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, sugirió volar el oleoducto Druzhba, por el que Hungría recibe petróleo ruso. "Tal amenaza va en contra de la soberanía de Hungría, porque la seguridad del suministro energético es una cuestión de soberanía. Si alguien pide que se haga imposible el suministro energético a Hungría, está atacando de hecho la soberanía de Hungría", concluyó.