Leonidas Iza: "Lanzar un juicio político contra Lasso fue una necesidad democrática"

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) se pronunció luego de que este miércoles, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, decretara la muerte cruzada y disolviera la Asamblea Nacional.

La decisión del mandatario, que tomó cuando en el Parlamento se llevaba a cabo un juicio político en su contra por presunto peculado (malversación de fondos públicos), se ampara en el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, alegando "grave crisis política y conmoción interna".

En declaraciones a RT, Iza aseguró que la decisión del Parlamento de lanzar un juicio político contra Lasso fue una "necesidad democrática" frente a la ineficacia del Gobierno para resolver "los problemas más básicos de la sociedad ecuatoriana" en los últimos 2 años.

Asimismo, destacó que es necesario reforzar a la sociedad civil para aliviar la crisis que atraviesa el país: "Lo que está claro es que necesitamos urgente trazar una plataforma unitaria desde la sociedad civil y organizaciones ciudadanas sobre los problemas inminentes", como la inseguridad generada por el narcotráfico.

Según el artículo 148, una vez decretada la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador tiene un plazo máximo de 7 días para convocar, en una misma fecha, a elecciones legislativas y presidenciales —por eso se denomina muerte cruzada— para el resto de los respectivos períodos, en este caso para el ejercicio de funciones hasta el 2025.

No obstante, varios exparlamentarios de Ecuador presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de la medida emitida por Lasso. Los exlegisladores argumentan que la muerte cruzada no es aplicable, puesto que no existe la causal de "grave crisis política y conmoción interna", que el presidente invocó en su decreto para la disolución del Parlamento.