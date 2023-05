Kissinger da un giro de 180° al opinar sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN

"Hemos armado a Ucrania hasta el punto de que será el país mejor armado y el que tendrá un liderazgo con menos experiencia estratégica en Europa", ha explicado el ex secretario de Estado de EE.UU.

El ex secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger ha dado un giro de 180° en su opinión acerca del potencial ingreso de Ucrania en la OTAN. En una entrevista con The Economist, publicada este miércoles, el veterano político estadounidense ha indicado que actualmente cree que la paz en Europa no se puede lograr sin que Ucrania se una al bloque militar liderado por EE.UU.

Este nuevo punto de vista representa un cambio radical en lo que Kissinger declaraba tan solo hace unos meses, cuando consideraba que "no fue una política estadounidense prudente intentar la inclusión de Ucrania en la OTAN" después del colapso de la URSS.

Ahora el político estadounidense —quien el 27 de mayo cumple 100 años— ha sugerido que "para la seguridad de Europa, es mejor tener a Ucrania en la OTAN, donde no puede tomar decisiones nacionales sobre reclamos territoriales".

Razones del cambio

Kissinger ha reconocido en la entrevista que actualmente se encuentra "en la extraña posición en la que la gente dice: 'Mírelo, ha cambiado de opinión. Ahora está a favor de la membresía de Ucrania en la OTAN'". El político ha señalado que anteriormente sí pensó "que la decisión de dejar abierta la membresía de Ucrania en la OTAN fue muy equivocada". No obstante, existen dos razones que explican este cambio radical, ha explicado Kissinger.

"Primero, Rusia ya no es la amenaza convencional que solía ser. Entonces, los desafíos de Rusia deben considerarse en un contexto diferente. Y en segundo lugar, ahora hemos armado a Ucrania hasta el punto de que será el país mejor armado y el que tendrá un liderazgo con menos experiencia estratégica en Europa", ha subrayado.

Postura de Europa, " tremendamente peligrosa"

Según el ex secretario de Estado de EE.UU., la postura adoptada por los países europeos con respecto a la membresía de Kiev en la OTAN es "tremendamente peligrosa".

"Los europeos están diciendo: 'No los queremos en la OTAN, porque son demasiado arriesgados. Por lo tanto, los armaremos y les daremos las armas más avanzadas'. ¿Y cómo puede funcionar eso?", se ha preguntado.

Kissinger ha expresado su deseo de que "Ucrania permanezca protegida por Europa y no se convierta en un Estado solitario que solo cuide de sí mismo". "Quiero evitar eso. Antes quería que Ucrania fuera un Estado neutral. Pero con Finlandia y Suecia en la OTAN no tiene sentido", ha concluido.