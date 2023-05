NYT: EE.UU. no permite a pilotos ucranianos entrenarse para manejar cazas F-16

EE.UU. no permite que pilotos ucranianos se entrenen para manejar los cazas F-16 propiedad de países europeos, reporta este miércoles The New York Times citando a un alto funcionario ucraniano.

De acuerdo con la fuente del diario, la falta del permiso de EE.UU. probablemente limita el entrenamiento de pilotos ucranianos al estudio del lenguaje técnico especial y a las lecciones tácticas, impidiendo que realicen ejercicios prácticos.

El periódico destaca que los países europeos no pueden entregarle a Ucrania los cazas en cuestión sin antes obtener la aprobación de las autoridades de Washington. Sin embargo, la Administración Biden todavía se abstiene de tomar esta medida.

En cuanto a las razones de la postura de Washington, un alto funcionario estadounidense afirmó que la Administración Biden no quiere entregarle los F-16 a Ucrania debido a su alto costo y prefiere enfocarse en el envío más rápido de otro armamento a Kiev. Sin embargo, la fuente no descartó la posibilidad de que EE.UU. emita una licencia de reexportación que permitirá a sus socios europeos suministrar los cazas a Ucrania.

Además, el artículo señala que, "con su potente radar capaz de detectar objetivos desde cientos de millas de distancia y misiles modernos, el F-16 contiene sistemas clasificados y otros [sistemas] altamente restringidos que EE.UU. no quiere que sean duplicados o caigan en manos hostiles". Un alto funcionario del Pentágono declaró que los cazas en cuestión pertenecen a la clase de equipo militar cuyas tecnologías los aliados de EE.UU. no pueden discutir con otros países.

Una "coalición de cazas" para Ucrania

Esta semana, el Reino Unido y los Países Bajos anunciaron que buscan crear una coalición internacional para comprar aviones de combate F-16 para Ucrania.

El propio presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, afirmó el domingo en el marco de su visita a Alemania que su país quiere crear una "coalición de cazas" para obtener aviones de combate modernos con los que poder contrarrestar la superioridad aérea de Rusia. En total, Zelenski pretende obtener entre 40 y 50 cazas que, en formación de tres o cuatro escuadrones, ayudarían al Ejército ucraniano a combatir contra las tropas rusas, según el consejero del ministro de Defensa de Ucrania, Yuri Sak.