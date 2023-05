Nadal no participará en el Roland Garros y confirma que se retira el próximo año

El tenista español Rafael Nadal confirmó este jueves que no participará de la próxima edición del Roland Garros, que comienza la próxima semana, debido a una lesión, al mismo tiempo que anunció que el 2024 será el último año de su carrera profesional.

"No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses", afirmó el deportista en una rueda de prensa desde su academia de tenis en Mallorca (España). "Mi intención es que el año que viene sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", agregó.