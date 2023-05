Una anciana de 95 años termina en estado crítico tras ser electrocutada por la Policía

Una anciana de 95 años con demencia terminó en estado crítico en un hospital luego de que un policía le disparara con un arma de electrochoque en un hogar de ancianos de la ciudad australiana de Cooma, en Nueva Gales del Sur, informaron medios locales.

El incidente ocurrió en la noche del miércoles, cuando el personal del geriátrico Yallambee Lodge alertó a las autoridades de que una de las personas a su cuidado, Clare Nowland, portaba un cuchillo de cortar carne.

Oficiales de la Policía acudieron a las instalaciones. Según los informes, la nonagenaria se acercó a ellos con el arma blanca en sus manos y ayudada por un caminador. Después de intentar negociar para que la arrojara, uno de los uniformados disparó su pistola táser, provocando que la mujer cayera al suelo y se golpeara la cabeza.

Nowland fue ingresada en un hospital y actualmente está siendo monitoreada ya que su condición es grave y su vida corre peligro.

La Policía está investigando las circunstancias del hecho, ya que no está claro si la anciana en realidad representaba un peligro para los agentes o simplemente empuñaba el cuchillo con la intención de usarlo para comer, señala el diario The Canberra Times. Este viernes, el comisionado adjunto de la Policía de Nueva Gales del Sur, Peter Cotter, se rehusó a confirmar si el oficial involucrado, de alto rango, será acusado y enfrentará cargos penales. No obstante, reveló que su "situación de servicio" está siendo revisada.

Cotter, quien enfatizó que se está investigando con la máxima seriedad, ofreció algunos detalles del incidente. Declaró que Nowland se acercó a los policías a un "paso lento". "Tenía un cuchillo en la mano y es justo decir que estaba armada (…) Comenzaron las negociaciones con Clare para que, esencialmente, dejara caer el cuchillo. Por alguna razón, no hizo eso", aseveró.

Nowland es muy conocida en la comunidad local. Se había ofrecido como voluntaria en una tienda de caridad en Cooma antes de sufrir demencia y celebró su 80 cumpleaños saltando en paracaídas sobre Canberra. Su caso ha logrado tener repercusión. La presidenta de Personas con Discapacidad de Australia, Nicole Lee, considera "impactante" lo sucedido y afirmó que el uso de la fuerza por parte de la Policía contra las personas con psicosis, alzhéimer o demencia es muy común.