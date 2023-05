China le responde a Kissinger sobre la membresía de Ucrania en la OTAN

"Fortalecer o incluso ampliar los grupos militares no es una forma viable de garantizar la seguridad de una región", indicaron desde Pekín.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, reiteró este 18 de mayo "la consistente y clara postura de China" de que "Ucrania no debe convertirse en la frontera de una confrontación entre las principales potencias" al unirse a la OTAN. Con ello, la parte china comentó la reciente declaración del ex secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger de que la paz en Europa no se puede lograr sin que Ucrania se una al bloque militar liderado por EE.UU.

"Fortalecer o incluso ampliar los grupos militares no es una forma viable de garantizar la seguridad de una región. La seguridad de un país no debe lograrse a expensas de la seguridad de otros países", sostuvo el vocero durante su rueda de prensa diaria.

El funcionario chino indicó que para "construir una arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y duradera" es necesario realizar "esfuerzos a través del diálogo y la consulta y encontrar una solución que conduzca realmente a una paz y una seguridad duraderas en Europa".

"En las circunstancias actuales, todas las partes deben mantener la calma, actuar con moderación y evitar tomar cualquier medida que pueda agravar o complicar más aún la crisis", señaló el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.