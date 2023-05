Lasso revela que no tiene intenciones de postularse a las elecciones anticipadas en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confesó que no tiene intenciones de presentarse como candidato a las elecciones anticipadas en Ecuador, que se realizarán luego de que el pasado miércoles decretara la 'muerte cruzada' y disolviera a la Asamblea Nacional.

En declaraciones a The Washington Post, el mandatario indicó que no tiene "planes de postularse" a los comicios y que no le importa quién lo reemplace en el cargo. No obstante, adelantó que su partido, el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), planea nominar a un candidato.

Lasso dijo que dedicará sus últimos meses como presidente para promover órdenes ejecutivas enfocadas en seguridad, salud, educación e infraestructura. Según dijo al mencionado medio, planea anunciar la próxima semana un decreto que aumentaría las protecciones para las fuerzas de seguridad que usan sus armas para defenderse a sí mismos y a otros.

De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, una vez que el mandatario decreta muerte cruzada, se convocan elecciones legislativas y presidenciales y anticipadas y, además, el presidente está facultado para gobernar por decretos. No obstante, el texto señala que solo podrá expedir "decretos-leyes de urgencia económica", previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

La muerte cruzada

Lasso emitió el decreto de muerte cruzada —que la Corte Constitucional dejó en firme el jueves— cuando en la Asamblea Nacional se llevaba cabo un juicio en su contra, acusado de presunto peculado (malversación de fondos públicos).

En la entrevista, detalló que había expedido el decreto como un "acto de generosidad para el país, de acortar un mandato presidencial para lograr el interés común de los ecuatorianos […] y no ver este bochornoso espectáculo de peleas entre políticos".

La muerte cruzada reduce el mandato de Lasso drásticamente, puesto que estaba previsto que gobernara hasta 2025, con posibilidad de reelección a cuatro años más.

El jueves, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, adelantó que la institución que dirige prevé convocar los comicios anticipados para el próximo 20 de agosto y que, en caso de ser necesario, el balotaje se celebraría el 15 de octubre.

