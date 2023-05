Sting vaticina una batalla contra la inteligencia artificial

El famoso cantante Sting opina que en los próximos años en la industria musical habrá una dura batalla debido al uso de la IA. En una entrevista con la BBC, el británico dijo que los músicos deberán defender el "capital humano" de este arte porque sus componentes básicos les pertenecen ellos y no a la inteligencia artificial.

El que fuera líder de 'The Police' reconoció que el 'software' se podría usar para ayudar en el proceso creativo, pero que no se debe adoptar la IA por completo, agregando que, por ejemplo, no le impresionan en absoluto las imágenes generadas por computadora cuando las ve en las películas. "Me aburro de inmediato y me imagino que sentiré lo mismo con la música hecha con IA", dijo.

"Las herramientas son útiles, pero tenemos que ser nosotros quienes las manejemos. No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control sin más. Tenemos que ser cautelosos", señala.

Por otro lado, dijo que quizá eso funcione para la música 'dance' electrónica, pero duda de que la inteligencia artificial pueda ser válida para las canciones que expresan emociones.