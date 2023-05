El Reino Unido no se opondría a un ataque ucraniano contra Crimea

Kiev tiene "todo el derecho" a recuperar Crimea, que se reunificó con Rusia en el 2014 tras un referéndum popular, declaró este jueves el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, en una entrevista con la CNN.

Al ser preguntado por un intento de las tropas ucranianas de retomar la península en el marco de su posible contraofensiva, Wallace afirmó que Ucrania tiene "todo el derecho a hacerlo de acuerdo con la autodefensa".

"Es su tierra soberana. Es un poco como si me preguntaras si EE.UU. decidiera recuperar partes de [el estado de] Texas de un enemigo que lo hubiera invadido. No aceptarías que nadie del extranjero te dijera lo que puedes o no puedes recuperar", expresó, subrayando que "en última instancia será decisión" de Kiev y que Londres "no se lo va a impedir".

El 18 de marzo de 2014 se firmó en Moscú un tratado sobre la reunificación de Crimea con Rusia

La reincorporación de Crimea se hizo realidad tras un referéndum popular en el que el 96,77% de los votantes se expresaron a favor de la reintegración