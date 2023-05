Vucic declara que fue advertido de un intento de revolución de colores en Serbia

Al pronunciar este viernes un discurso ante los habitantes de la ciudad serbia de Pancevo, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, declaró que servicios de inteligencia del Este le advirtieron de intentos de organizar y llevar a cabo una revolución de colores en su país.

Los intentos supuestamente se produjeron bajo las protestas 'contra la violencia' que se realizaron en Serbia después de dos tiroteos masivos. "Son intentos repugnantes de abusar de la ley. Como presidente de la república les digo: Serbia está harta de sus revoluciones, de la llegada de personas bajo influencia extranjera y de la destrucción de todo lo serbio, de nuestros intereses nacionales vitales", señaló Vucic.

También afirmó que el país se enfrenta a numerosos problemas creados por los que no están satisfechos con el hecho de que Serbia no entregue Kosovo "en bandeja de plata" y no renuncie a las normas jurídicas internacionales, la Carta de la ONU, la Constitución serbia y la integridad territorial de la nación. "Quiero que sepan que nada de lo que está pasando hoy es casualidad. Esperaban que les entregáramos la República de Kosovo en bandeja de plata y les dijéramos que nos hemos reconciliado, que ustedes hicieron bien en bombardearnos", sostuvo el mandatario.

"Hoy les digo como presidente de la República: hagan lo que quieran, tanto fuera como aquí en el país: no permitiré que destruyan Serbia y no conseguirán un Kosovo independiente", anunció Vucic. El mandatario agregó que nadie tiene el derecho de dictarle a Serbia contra quién imponer sanciones y a qué pactos adherirse. "He adelantado una política independiente, la política de una Serbia soberana, ¿y ustedes? Sigan golpeando, pero no romperán Serbia", enfatizó.