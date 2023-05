Biden no espera que cazas F-16 participen en la contraofensiva de Ucrania

El presidente de EE.UU. afirma que los aviones de combate en cuestión no habrían ayudado a Kiev a mantener el control de la estratégica ciudad de Artiómovsk.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo este domingo que no espera que los militares ucranianos utilicen cazas F-16 en su contraofensiva contra las tropas rusas.

"No espero que los F-16 tomen parte en [las condiciones] existentes", afirmó durante una rueda de prensa.

Los F-16 no habrían ayudado a Ucrania en Artiómovsk

De acuerdo con sus palabras, el uso de los aviones de combate en cuestión no habría ayudado a Kiev a mantener el control de la ciudad clave de Artiómovsk, conocida en Ucrania como Bajmut. El fundador del grupo militar privado ruso Wagner, Yevgueni Prigózhin, anunció este sábado la toma de la localidad, un avance que el Ministerio de Defensa ruso confirmó posteriormente.

"Con respecto a los F-16, no habrían ayudado en absoluto a este respecto. [El envío de los cazas] no era necesario, […] no habría tenido ninguna consecuencia adicional", afirmó el mandatario estadounidense.

Además, durante su rueda de prensa Biden señaló que recibió garantías del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de que los militares ucranianos no usarán los cazas para avanzar hacia "el territorio geográfico ruso". "Pero en cualquier sitio donde haya tropas rusas en Ucrania y en el área, [el Ejército ucraniano] podría usarlos", agregó el presidente norteamericano.

Entrenamiento de pilotos ucranianos

Tras la reunión que Biden y Zelenski mantuvieron este domingo, un comunicado de la Casa Blanca destacó que el presidente estadounidense manifestó el compromiso de continuar apoyando a Ucrania.

"Los líderes discutieron el apoyo de EE.UU. a un esfuerzo conjunto, con nuestros aliados y socios, para entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate de cuarta generación, como los F-16", indicó el texto.