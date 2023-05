Narendra Modi: "Instituciones de la ONU no reflejan las realidades de la actualidad"

El primer ministro de la India, Narendra Modi, se ha dirigido este domingo a los líderes del G7 con un discurso en el que abogó por reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. En la ciudad japonesa de Hiroshima, Modi señaló que las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad seguirán siendo solo un "foro de conversación" si no reflejan las realidades del mundo actual y no se convierten "en la voz del Sur Global".

"Es un tema de análisis, ¿por qué tenemos que hablar de paz y estabilidad en diferentes foros? ¿Por qué la ONU, que nació con la idea de establecer la paz, no logra hoy prevenir los conflictos?", preguntó el líder indio. "¿Por qué, incluso la definición de terrorismo, no ha sido aceptada en la ONU? Si uno introspecciona, una cosa está clara: las instituciones creadas en el siglo pasado no están en línea con el sistema del siglo XXI" y "no reflejan las realidades de la actualidad", señaló.

Según The Economic Times, la India ha estado presionando fuertemente por la reforma de la ONU y busca un asiento permanente en su Consejo de Seguridad. El órgano está compuesto por cinco miembros permanentes (que pueden vetar cualquier resolución) y 10 países miembros no permanentes que son elegidos por un período de 2 años por la Asamblea General.

Los reclamos de Modi se unen a las recientes demandas de otros líderes internacionales, expresadas en el mismo evento. El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó que, "sin la reforma de su Consejo de Seguridad, con la inclusión de nuevos miembros permanentes, la ONU no recuperará la eficacia, autoridad política y moral para enfrentar los conflictos y dilemas del siglo XXI". Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado que la reforma "se trata esencialmente de una cuestión de redistribución del poder de acuerdo con las realidades del mundo actual".