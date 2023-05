Determinan las variables que mejor predicen el rendimiento del bitcóin

Son importantes no solo para los comerciantes, sino para los economistas que desean entender la naturaleza de la criptodivisa.

Expertos en finanzas en instituciones estadounidenses determinaron qué tres factores tienen un poder de predicción en los rendimientos del bitcóin. "Descubrimos que la tecnología blockchain, el sentimiento de los inversores y el nivel de estrés tienen un poder predictivo", comenta Sang Baum 'Solomon' Kang, profesor del Instituto Tecnológico de Illinois y coautor del estudio.

Buenos y malos predictores

Los investigadores encontraron que la mayor dificultad para minar el bitcóin predice positivamente los rendimientos, porque a medida que aumentan los requisitos de la tecnología de cadena de bloques, se reduce el suministro de bitcóin. Así mismo explicaron que la naturaleza especulativa de la criptomoneda, como activo, hace que el sentimiento de los inversores sea un buen predictor del incremento de su rendimiento.

Según los analistas, el bitcóin ha funcionado en tres roles económicos diferentes a lo largo del tiempo: como una forma de moneda, como un valor especulativo y como un producto de refugio seguro debido a su escasez y costos de extracción. Sin embargo, señalaron que los niveles más altos de estrés o agitación financiera en la economía provocan una disminución en los rendimientos futuros del bitcóin, lo que subraya los riesgos asociados con la tenencia del bitcóin como activo.

Por otro lado, los investigadores concluyeron que las variables macroeconómicas exhiben impactos insignificantes en los rendimientos de esta criptodivisa. Sin embargo, aunque los rendimientos de las materias primas, los valores y otros activos mostraron poco poder de predicción hasta el 2019, algunos de estos parámetros se convirtieron en un predictor significativo durante la pandemia de covid-19.

Advertencias en contra del uso del bitcóin

En general, los autores advierten contra el uso del bitcóin como dispositivo de cobertura de riesgos en las carteras financieras, ya que por su desapego de los fundamentos económicos se convierte en un activo refugio pobre. También encontraron que, en consonancia con otros activos financieros como las acciones, el bitcóin muestra una mayor previsibilidad con un horizonte de retornos más largos. "Estos hallazgos respaldan la naturaleza dual del bitcóin como artefacto técnico y activo especulativo", señaló Kang.

Importancia de la metodología de análisis

Para identificar estos determinantes aplicaron, innovadoramente, diferentes métodos empíricos de análisis financieros a 25 variables de información económica. Los datos económicos sobre los que trabajaron se recopilaron de enero del 2011 a enero del 2020.

"En el ámbito académico, existe una metodología de investigación llamada 'estudio de predictibilidad de rendimiento de activos'", sostiene Kang. "Un principio subyacente es que las variables que predicen el movimiento futuro del precio de un activo pueden ser importantes en el sistema económico", agregó.

El experto subrayó que, "comprender cuáles son esas variables es importante no solo para los comerciantes que desean tomar una posición en bitcóin, sino también para los economistas que desean entender la naturaleza del bitcóin". La investigación se publicó recientemente en The Journal of Alternative Investments.