Jeffrey Epstein habría intentado chantajear a Bill Gates por su relación extramatrimonial

El fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein parece haber intentado chantajear al cofundador de Microsoft, Bill Gates, por su relación extramatrimonial con una jugadora de bridge (juego de cartas), informa The Wall Street Journal, citando documentos y personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con una nueva investigación del medio, alrededor del 2010, Gates conoció a la rusa Mila Antónova, y jugaba cartas con ella. Según el propio multimillonario, el juego de naipes es uno de sus pasatiempos favoritos. Posteriormente, en el 2013, la mujer conoció a Epstein cuando intentaba obtener financiación para un negocio en Internet sobre formación del bridge.

El difunto magnate finalmente no invirtió en el proyecto, pero aceptó pagar su educación cuando ella decidió convertirse en programadora. "No se intercambió nada. No sé por qué lo hizo. Cuando le pregunté, me dijo algo así como que era rico y quería ayudar a la gente cuando pudiera", reveló Antonova, subrayando que "no tenía ni idea" de que Epstein fuera un delincuente "ni de que tuviera segundas intenciones".

Según el WSJ, unos años después, en el 2017, Epstein le envió un correo electrónico a Gates y le pidió que le reembolsara el costo de la formación de la mujer. Dado que la suma era irrelevante para ambos empresarios, personas familiarizadas con el caso aseguran que el mensaje era para transmitir la idea de que el delincuente sabía de sus relaciones y potencialmente podría exponerlos. Se señala que así Epstein intentó convencer a Gates de participar en una fundación benéfica multimillonaria que estaba intentando crear con el banco estadounidense JPMorgan Chase para limpiar un poco su reputación.

Mientras tanto, una portavoz del cofundador de Microsoft afirmó que él no había realizado ningún pago y que "no tuvo tratos financieros con Epstein". "El Sr. Gates se reunió con Epstein únicamente con fines filantrópicos. Tras fracasar repetidamente en su intento de atraer al Sr. Gates más allá de estos asuntos, Epstein trató sin éxito de aprovechar una relación pasada para amenazar al Sr. Gates", acotó.