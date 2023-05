Alberto Fernández pide no darle el poder "a los que le quitaron el 13 % de ingreso a los jubilados"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió este lunes a la ciudadanía no apoyar a los candidatos de la oposición para las próximas elecciones de octubre, y vaticinó que el próximo gobierno seguirá en manos del peronismo.

Sin dar nombres, el mandatario cuestionó a tres de los principales competidores para la presidencia: la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC); el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (JxC); y el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en ese orden.

"Por favor, no le entreguemos el poder a quien le sacó el 13 % del ingreso a lo jubilados; no le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) cuando (el neorocirujano René) Favaloro se suicidó; no le entreguemos el poder al irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema, cuando es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos", dijo Fernández.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) encabeza el acto por el Día de las y los Trabajadores de Empresas Recuperadas, en Lavallol, Provincia de Buenos Aires. https://t.co/gz0cb8kWFI — Casa Rosada (@CasaRosada) May 22, 2023

Bullrich, una de las precandidatas del macrismo que competirá en las internas de agosto, fue ministra de Trabajo durante el Gobierno de La Alianza, y como funcionaria del expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) aplicó un recorte a las jubilaciones, previo a la gran crisis de 2001.

En cuanto a Larreta, fue interventor del PAMI, la obra social de los jubilados, cuando en el año 2000 el prestigioso médico creador del 'bypass' coronario se suicidó dejando una carta en la que denunciaba una importante deuda del organismo con su Fundación, además de un sistema corrupto.

"Uno de los nuestros"

Durante un acto por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas, el jefe de Estado argentino se mostró confiado en que el próximo presidente será peronista, a pesar de que las encuestas no dan al oficialismo como favorito.

Sobre el economista ultraliberal Milei, Fernández añadió que el candidato propone "terminar con la indemnización por despidos o las vacaciones pagas, con la salud pública", o sostiene que "el Estado está de más".

"El 10 de diciembre va a haber otro gobierno, y va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme", afirmó.

Por último, Fernández convocó a "dejar de pensar en un país agrícola ganadero y, en el mejor de los casos, el supermercado del mundo" para "pasar a ser lo que alguna vez soñó (el expresidente Juan) Perón, un país industrializado".

"Si la coyuntura no me acompañó, dejé las bases sentadas para que eso se pueda hacer", aseguró.