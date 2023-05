Borrell: La amistad con Rusia y la pertenencia a la UE son incompatibles

La adhesión de los países balcánicos a la Unión Europea es incompatible con unas relaciones estrechas con Rusia, declaró el lunes el alto representante del bloque comunitario para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas.

El jefe de la diplomacia europea indicó que los ministros del bloque habían celebrado un almuerzo con sus homólogos de las naciones de los Balcanes Occidentales en el que hablaron de la "influencia rusa que intenta descarrilar la trayectoria europea de los candidatos" a la unión.

"Celebramos las decisiones estratégicas y valientes de algunos de ellos, que se alinearon plenamente con nuestra política exterior y nuestras sanciones", afirmó durante una rueda de prensa.

"Y también indicamos a los que aún no se han alineado plenamente, o no se han alineado en absoluto —y quiero mencionar especialmente a Serbia— que mantener estrechos lazos con Rusia no es compatible con su proceso de adhesión a la Unión Europea", expresó Borrell.

Entre los países balcánicos candidatos a la UE se encuentran Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte. Serbia y Albania solicitaron la adhesión en 2009, Montenegro en 2008, Bosnia y Herzegovina en 2016 y Macedonia del Norte en 2004.

"Me explican qué clase de idiota soy"

Mientras tanto, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha afirmado en repetidas ocasiones que los países occidentales siguen presionando a Belgrado para que ceda y acabe imponiendo sanciones contra Moscú por su operativo militar en Ucrania, mientras que el país aboga por conservar sus antiguos lazos con Rusia.

"En la primera de sus solicitudes, en lugar de 'buenos días' o 'buenas noches', me explican qué clase de idiota soy por no imponer sanciones [a Rusia]. Bueno, te escuché, entendí tu propuesta, te deseo todo lo mejor", señaló recientemente el mandatario al comentar sus conversaciones con líderes occidentales.