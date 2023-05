"Lo peor está por llegar": Catar advierte sobre el abastecimiento de energía a Europa

El ministro de Energía de Catar, Saad al Kaabi, advirtió este martes que "lo peor está por llegar" en términos de escasez de petróleo y de gas en Europa, y dijo que solo un invierno cálido y la desaceleración económica han permitido evitar males mayores en los últimos meses.

El riesgo de una crisis energética radica en la falta de inversión en la extracción de hidrocarburos debido a los planes de transición a combustibles más limpios, señaló el ministro en el Foro Económico de Catar.

"Si la economía comienza a reactivarse y tienes un invierno normal, creo que lo peor está por llegar", afirmó Al Kaabi.

A continuación, el alto funcionario catarí puso en tela de juicio la propia transición energética y sus efectos.

"Si se habla de las energías renovables, se puede generar electricidad a partir de la eólica y la solar, pero no se pueden producir plásticos o cualquier cosa que haya en esta aula, maquillaje para la mujer o cremas. Aparte de generar electricidad, las renovables no resuelven el problema, se requiere una pertinente mezcla de energía, y ella no puede ser motivada solo por la política y los políticos".