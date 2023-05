"No hay que darle importancia": López Obrador sobre el espionaje a subsecretario mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes que había conversado con el subsecretario de Derechos Humanos del país, Alejandro Encinas, tras las revelaciones del diario The New York Times (NYT) sobre un supuesto espionaje contra el funcionario.

"Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie", señaló el mandatario, quien desestimó el impacto del reportaje publicado por el medio estadounidense.

Según el NYT, Encinas habría sido blanco de Pegasus, el programa espía que supuestamente se vende a gobiernos y que ha causado controversias en diferentes países por la opacidad de su uso.

En el caso de México, los primeros escándalos de espionaje ilegal estallaron durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, pero han continuado bajo el mandato de López Obrador.

Sobre el espionaje a @A_Encinas_R por #Pegasus dice López Obrador:"Alejandro Encinas me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie...le habían preguntando del NYT y él contestó que probablemente sí": @lopezobrador_pic.twitter.com/zZfHUeSFqg — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) May 23, 2023

Aunque el presidente niega de manera insistente que se realicen este tipo de seguimientos, hay denuncias de bajo su mandato se realizaron interceptaciones a defensores de derechos humanos y periodistas.

Ahora, Encinas se convierte en el primer funcionario de alto nivel que es incluido en la lista. El año pasado, tras una filtración realizada por los hackers conocidos como Guacamaya, se reveló que Pegasus habría sido operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"No hay que darle importancia a eso. Lo que hay que estar es muy conscientes de que no se debe espiar a nadie, que eso se hacía antes, en la época de (Genaro) García Luna [el exsecretario de Seguridad juzgado en EE.UU. por crimen organizado], cuando ni el Washington Post, The New York Times o Wall Street Journal, ninguno de esos decía nada y los medios en México, menos", acusó.

En esa línea, el mandatario también cuestionó que no se haya investigado hasta ahora quiénes son los hacktivistas de Guacamaya que filtraron documentos del Ejército, quiénes los financian y a qué intereses responden.

"Son muy hipócritas nuestros adversarios. Es como el mundo al revés. Como el que roba una bolsa y grita: 'al ladrón, al ladrón' (…), si antes todos espiaban", dijo.