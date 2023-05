"Muchas gracias por declararme persona non grata": López Obrador al Congreso de Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció este martes que una comisión del Congreso de Perú lo haya declarado persona non grata debido a su apoyo constante al expresidente Pedro Castillo.

"Muchas gracias por declararme persona non grata, me sentiría mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder [la presidenta Dina Boluarte] me entregaran una condecoración o me aplaudieran, me produciría vergüenza", afirmó el mandatario en conferencia de prensa.

El lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo de Perú aprobó una moción que califica de "inaceptables" las declaraciones de López Obrador sobre el Gobierno de Boluarte, al que ha desconocido desde que asumió en diciembre pasado.

#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata. pic.twitter.com/ESgK6GV7xx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 22, 2023

También lo declaró persona non grata, resolución que en los próximos días deberá ser debatida en el pleno del Congreso.

Cada vez que se refiere al tema, López Obrador califica a la presidenta de "usurpadora" y advierte que Castillo sigue siendo el mandatario legal, ya que ganó una elección libre y democrática.

Otro argumento del mandatario mexicano es que la destitución del expresidente peruano y el juicio al que está siendo sometido es injusto y basado en prejuicios de clase, ya que la élite peruana no soporta que un maestro rural y de izquierda haya ganado los comicios.

"Estamos muy conscientes de que son una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencias, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo de Perú", dijo al desestimar el peso del repudio hacia su persona.