Borrell confunde Belgrado con Bélgorod y no puede comentar la incursión del grupo de sabotaje ucraniano

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, confundió Belgrado, capital de Serbia, con la provincia rusa de Bélgorod, donde este lunes irrumpió un grupo de sabotaje ucraniano y atacó a varios pueblos fronterizos con obuses.

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes en Bruselas, Bélgica, un periodista pidió a Borrell que comentara la incursión del grupo de sabotaje ucraniano. "No sé lo que pasa en Belgrado", respondió el jefe de la diplomacia europea pese a que el reportero había dicho claramente "Bélgorod, Rusia".

El periodista volvió a aclarar que se refería a la "provincia rusa de Bélgorod". "¿Por qué no me dice qué está pasando en Bélgorod?", dijo sonriente el político. Poco después la asistente de Borrell se le acercó, aparentemente para explicarle con más detalle la diferencia entre la provincia rusa y la capital de Serbia.

No obstante, Josep Borrell no pudo responder a la pregunta del periodista. "Me temo que de momento no estoy en condiciones de hablar sobre este asunto de Bélgorod. Realmente no quiero comentar sobre cosas de las que no estoy completamente al tanto", concluyó.

Las fuerzas rusas eliminaron al grupo ucraniano que se infiltró en la provincia de Bélgorod, cuyo ataque dejó un civil muerto y varios heridos. Además, las tropas de Rusia abatieron a "más de 70 terroristas ucranianos" de dicho grupo y destruyó varios vehículos blindados y camionetas usados en la incursión.