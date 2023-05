Candidato a las elecciones regionales de España: "Pido a la sociedad que me deje engañarla a mí"

José Vélez, el candidato del Partido Socialista en las elecciones de la región de Murcia (España) que se celebrarán el próximo domingo 28 de mayo, ha generado polémica tras las declaraciones realizadas el lunes en una entrevista para la cadena La 7 Noticias.

"Muchas veces con algún amigo lo comentaba, yo no pido a la sociedad murciana nada más que una cosa, ya la llevan engañando 28 años, de una manera especial en estos cuatro últimos años. Que me deje engañarla cuatro años a mí, que me deje engañarla", dijo el político durante el programa televisivo.

🚨 Surrealista situación en Murcia: el candidato del PSOE pide una oportunidad para «engañar a los ciudadanos»🗣️ «Que me dejen engañarles cuatro años a mí. Que me dejen engañarles»📌 https://t.co/hYtVwuqsW7pic.twitter.com/lpw2zDqWYM — okdiario.com (@okdiario) May 23, 2023

El carácter irónico de su frase, con la que pretendía pedir una oportunidad a los murcianos en los próximos comicios, quedaba patente con su aclaración posterior: "A lo mejor si llego al Gobierno ven que el presidente cumple con sus compromisos y entonces se darán cuenta de que hay otra forma de hacer política".

Sin embargo, parece que sus palabras han tenido el efecto contrario y sus declaraciones, cortadas en 15 segundos y dejando fuera la aclaración posterior, han recorrido las redes sociales, donde los usuarios se han mostrado muy críticos.

Según los sondeos, Vélez, que fue delegado del Gobierno hasta que anunció su candidatura, no tiene opciones de ser presidente de la región de Murcia. Quedaría como segunda fuerza política con alrededor de la mitad de escaños que el Partido Popular, la formación que lleva en el poder en esta autonomía desde hace 28 años y que va primera en las encuestas.