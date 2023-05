"No escucha": Europa busca sin éxito inclinar a Latinoamérica a favor de Ucrania

Los países europeos intentan conseguir el apoyo de los Estados latinoamericanos para sumarles en su órbita respecto al conflicto en Ucrania. Sin embargo, "por desgracia" para el Viejo Continente, América Latina "no escucha" sus argumentos, recoge Politico en un artículo publicado este miércoles.

Desde el medio señalan que las grandes naciones europeas buscan "ganarse a las naciones latinoamericanas de mentalidad neutral". El último de estos intentos es el viaje del secretario de Exteriores británico, James Cleverly, que este miércoles llega a Brasil en el marco de su gira que incluyó visitas a Colombia y Chile.

En particular, Brasil, pese a condenar el operativo ruso, se ha negado a suministrar asistencia militar a Kiev o imponer sanciones contra Moscú. Un funcionario brasileño descartó en declaraciones a Politico cualquier incremento de apoyo a Ucrania.

"En un mundo ideal, los británicos quisieran que Brasil se sumara a las sanciones. Pero son suficientemente inteligentes para entender que no existe un mundo ideal, y las cosas son como son", indicó la fuente.

Por su parte, un funcionario chileno aseguró que Londres no logrará convencer a su país de brindar apoyo militar a Kiev. "No va a suceder, en absoluto. Es un tema que debe ser resuelto por grandes potencias, no algo que podamos hacer desde el fin del mundo", señaló el informante.

El interés por estas naciones se basa en que tanto Chile como Brasil cuentan en sus arsenales con cientos de tanques Leopard, de producción alemana, que varios países de Occidente ahora suministran a Ucrania. Asimismo, Colombia y Brasil tienen equipos militares de producción rusa como helicópteros o misiles antitanque, reporta el periódico.

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que planeaba encontrarse con su par ucraniano, Vladímir Zelenski, durante la cumbre del G7 en Japón, pero la reunión no se llevó a cabo, descartó en varias ocasiones el envío de armas a Kiev. En su lugar, Lula ha centrado su discurso sobre el conflicto en la necesidad de llevar a Rusia y Ucrania a la mesa de negociaciones con la mediación de naciones que buscan la paz. A su vez, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, también se mostró firme en su rechazo a enviar armas a Ucrania.

Interés renovado

Los esfuerzos europeos para brindar más apoyo a Ucrania se enmarcan en el interés renovado del Viejo Continente hacia América Latina frente al avance de las relaciones de los países de la región con Rusia y China. Esto, a su vez, surge en medio de las tensiones entre China y Occidente, que busca elaborar un enfoque común hacia Pekín.

Entre otras iniciativas, se destaca el plan de España y la Comisión Europea de invertir casi 10.000 millones de dólares cada una para proyectos en América Latina y el Caribe con el fin de afianzar el vínculo con la región que ha ido perdiendo terreno hasta llegar a ser su tercer socio comercial por detrás de China y EE.UU.