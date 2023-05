La burla de un hijo de Bolsonaro sobre el ministro de Justicia desata la polémica en Brasil

⏯️ Filho de Bolsonaro faz deboche gordofóbico com ministro de Lula.Empregado em gabinete de senador de SC, e lotado no litoral, Jair Renan caçoa de Flávio Dino.Leia no @BlogdoNoblat: https://t.co/HmrQ3r0Wuapic.twitter.com/jtvVW4k3cq