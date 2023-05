López Obrador llama a los hispanos en EE.UU. a no dar "ni un voto" a Ron DeSantis

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este jueves a los "hispanos" residentes en EE.UU. a no votar por el actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien anunció que tiene aspiraciones a la Casa Blanca, para los comicios de 2024.

"Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la biblia, merece respeto", expresó López Obrador en su acostumbrada rueda de prensa matutina en Ciudad de México.

Aprovecho para decirle al señor Ron DeSantis @RonDeSantis que ayer se destapó:"Ojalá que los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote los que persiguen a migrantes... el migrante merece respeto": López Obrador @lopezobrador_pic.twitter.com/kQbGGyVqIw — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) May 25, 2023

El mandatario mexicano comentó que DeSantis ha mantenido una "política antiinmigrante" en el estado de Florida y que, al ser un aspirante a la presidencia, seguramente, aumentará esos ataques contra los migrantes y en especial, contra la población latinoamericana en EE.UU.

"Ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano, ya se destapó", comentó López Obrador sobre advertencias que hizo con anterioridad sobre DeSantis.

Además, remarcó que además del tema migratorio, DeSantis sacó a relucir el asunto del fentanilo, "pensando que con eso va a obtener voto". "El fentanilo está llegando por Florida, porque así llega a EE.UU. desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros, primero que hagan una investigación", agregó.

Entre tanto, el presidente mexicano resaltó que seguirá denunciando a todos los políticos supremacistas que buscan ser presidentes de EE.UU. —como lo hizo con el senador republicano John Neely Kennedy—, que han dedicado su carrera a atacar a la población migrante.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!