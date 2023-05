"No me preocupa": López Obrador responde a la propuesta opositora de destitución del Ejecutivo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves a la petición presentada por la bancada del opositor Partido Acción Nacional (PAN) para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a destituir al mandatario y a tres secretarios por "desacato judicial".

Desde Palacio Nacional, López Obrador le restó importancia al recurso presentado por el PAN en el Senado y lo comparó con el debate que se da esta jornada en Perú, para votar una moción que le declara como persona 'non grata' por su reiterado apoyo al exmandatario de la nación andina, Pedro Castillo.

"Es como la declaración de 'non grato'. No me preocupa", dijo el mandatario en el marco de su conferencia matutina.

"No me preocupa", dice @lopezobrador_ luego de que panistas pidieron a la @SCJN su destitución por "desacato judicial" tras la invalidación del decreto sobre megaproyectos pic.twitter.com/UeWpo4MgZo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 25, 2023

"Los enfrenté a todos"

En seguida, el presidente recordó que en el pasado enfrentó al PAN, al entonces presidente que salió de las filas de ese partido conservador, Vicente Fox, y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el proceso parlamentario de 2005 para quitarle el fuero que tenía como jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), una acción que López Obrador ha remarcado en el pasado como parte de una estrategia para evitar, sin éxito, su candidatura a la presidencia al año siguiente.

"El desafuero fue eso, se pusieron de acuerdo el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte: los enfrenté a todos ellos", expresó el mandatario en la rueda de prensa.

Exhorto a SCJN

El miércoles, los senadores del PAN presentaron una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte a que inicie el procedimiento para "destituir de su encargo" a López Obrador, así como a los secretarios: de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Marina, Rafael Ojeda; y de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.

En la propuesta de punto de acuerdo, que debe ser votada por el Pleno del Senado y que no tiene carácter vinculante, el PAN denunció el supuesto "desacato judicial" en el que incurrieron el presidente y los secretarios.

Lo que argumentó el PAN es que la SCJN recientemente declaró como "inconstitucional" un acuerdo promulgado en noviembre de 2021 por López Obrador, López Hernández, Ojeda y Sandoval, que declaraba como de "interés público y de seguridad nacional" las obras y proyectos del Ejecutivo consideradas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo del país.

Sin embargo, el pasado 18 de mayo, el presidente y los secretarios signaron otro decreto, en el que estipulaban que las obras relacionadas con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec son consideradas "de seguridad nacional y de interés público".

Para el partido opositor, esa acción representó una "repetición del acto invalidado" por la Suprema Corte.