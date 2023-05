Medvédev: "La imprenta de dinero en EE.UU. ya no se detendrá y nadie sabe cómo reaccionará la economía global"

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y exmandatario del país, Dmitri Medvédev, aseguró a periodistas durante su viaje a Vietnam que Rusia no estaría interesada en una suspensión de pagos de Estados Unidos, pues no es un hecho que tal escenario beneficie a Moscú.

En este sentido, indicó que si el 'default' ocurre, puede ser nocivo también para el yuan, recordando que "en 2008, la burbuja se rompió en EE.UU., pero alcanzó a todo el mundo".

Sin embargo, Medvédev cree que no habrá suspensión de pagos esta vez. "Volverán a aumentar el techo de deuda", aseguró. Además, advirtió que "la imprenta de dinero ya no se detendrá" y "nadie sabe cómo la economía mundial reaccionará". "Quizás, devore 30 billones de dólares, pero 50 billones ya no, y habrá un desplome mundial", sostuvo.

A su juicio, la política estadounidense socavó mucho la confianza en el dólar de distintos países y, discretamente, "todos hablan desde hace tiempo de que, si esto se le hizo a Rusia, luego lo harán contra nosotros". Las sanciones antirrusas fueron "una potente señal negativa", afirmó Medvédev.

Por su parte, el economista estadounidense Nouriel Roubini, conocido por su acertada predicción sobre la crisis financiera de 2008, advirtió el pasado miércoles sobre un posible colapso en los mercados, si los congresistas de EE.UU. no llegan a un acuerdo oportuno para elevar el techo de deuda o esperan hasta la última hora.