Exoneran a un hombre en EE.UU. tras pasar más de 30 años en prisión acusado de intento de asesinato

La Fiscalía de Los Ángeles reabrió este año el caso después de conocer que uno de los culpables reveló en 2017 que Daniel Saldaña no estaba presente en la escena.

Un hombre que pasó más de 33 años en una prisión de EE.UU. por un crimen que no cometió fue declarado inocente y dejado en libertad el jueves, según informó la Fiscalía de Los Ángeles.

En enero de 1990, Daniel Saldaña fue condenado a entre 45 años de cárcel y cadena perpetua por un delito ocurrido el 27 de octubre de 1989, cuando seis estudiantes que viajaban en auto fueron disparados por dos sujetos que los confundieron con miembros de una banda. Dos de los jóvenes resultaron heridos, pero se recuperaron. Saldaña, quien en ese entonces tenía 22 años, y otros dos sospechosos fueron acusados de seis cargos de intento de asesinato y un cargo de disparar contra un vehículo con personas en su interior.

En 2017, uno de los atacantes condenados reveló en una audiencia de libertad condicional que Saldaña no estaba involucrado en el tiroteo y no estaba presente en la escena. Un exfiscal del distrito adjunto que estaba en la audiencia no compartió la información exculpatoria con el acusado o su abogado, lo cual le costó a Saldaña otros seis años tras las rejas antes de que la Fiscalía reabriera el caso y determinara que era inocente.

"Es una lucha, cada día te despiertas sabiendo que eres inocente y aquí estoy encerrado en una celda, pidiendo ayuda a gritos", dijo Saldaña, quien ahora tiene 55 años. "Estoy tan feliz de que haya llegado este día. Estoy agradecido de estar vivo todos los días y saludable y simplemente viviendo la vida", expresó.

Por su parte, el fiscal George Gascón le ofreció disculpas al hombre: "Sé que esto no le traerá de vuelta las décadas que soportó en prisión, pero espero que [...] le brinde un pequeño consuelo al comenzar su nueva vida".