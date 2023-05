NYT: Ucrania podría unirse a la OTAN con un modelo similar al de la Alemania de la Guerra Fría

No obstante, el caso de Ucrania es "diferente", dado que "mucho" dependerá de cómo quede la línea del frente tras la esperada contraofensiva de Kiev y si su desenlace desemboca en un alto el fuego duradero con fronteras estables, señala el diario.

Ucrania podría unirse a la OTAN, siguiendo el modelo de Alemania que se adhirió a la Alianza Atlántica en 1955, cuando en plena Guerra Fría estaba dividida en dos partes antagónicas entre el bloque occidental y los países de la órbita soviética. Así lo sugiere el diario The New York Times y señala que el modelo alemán podría constituir "un precedente" para acceder a las demandas de Kiev.

Desde el periódico señalan que el modelo de Alemania es un ejemplo de que incluso un país con "problemas territoriales importantes sin resolver" no solo puede unirse al bloque militar, sino también hacerlo sin renunciar a su compromiso de unificación con los territorios perdidos.

Sin embargo, en el caso ucraniano "mucho" dependerá de cómo quede la línea del frente tras la esperada contraofensiva de Kiev y si su desenlace desemboca en un alto el fuego duradero con fronteras estables o en negociaciones de paz, recoge el medio.

En esta línea, The New York Times indica que la cuestión ucraniana es "diferente", dado que en el momento de adhesión a la OTAN la República Federal de Alemania no estaba en guerra con la Alemania socialista del Este.

De todos modos, el diario señala que ante la próxima cumbre de la OTAN, a celebrarse en julio en Lituania, el modelo de Alemania Occidental está ganando terreno en varios países europeos como forma de proporcionar a Ucrania "seguridad real incluso si no recupera todo su territorio" perdido, considerado por Moscú como parte suya.

Por otra parte, el diario se hace eco del reporte de The Wall Street Journal, según el cual los países occidentales evalúan la necesidad de que Kiev adopte un sistema de seguridad parecido al de Israel. Esta idea, entre otros detalles, implica la continuidad en el envío de armas sofisticadas a Kiev hasta el punto en el que Ucrania "pueda disuadir" a Rusia, sintetiza The New York Times.