López Obrador descarta mantener relaciones con Perú "mientras no haya normalidad democrática"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este viernes que su país no mantendrá ningún tipo de relaciones con Perú, hasta que ese país no haya "normalidad democrática" y que el pueblo sea realmente representado por un Gobierno popular.

Con respecto al conflicto relacionado con la entrega de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, que meses atrás debió hacer México a Perú y que López Obrador se ha negado a realizar por considerar que el régimen de Dina Boluarte no es un Gobierno democrático, el mandatario mexicano dijo que existe la posibilidad de pasar el mandato a Chile.

"Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema", comentó López Obrador, quien aclaró que la posibilidad de dar el testigo a Colombia no es viable, porque al igual que lo hicieron con él, el régimen peruano decidió declarar al presidente Gustavo Petro como persona no grata.

🔴🔵El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que entregará a Chile la presidencia de la Alianza del Pacífico que le corresponde al Perú. "No queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos", señaló.📻 95.5 FM🌐 https://t.co/thokv9fFaLpic.twitter.com/LpKNMN1Sa7 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 26, 2023

El presidente mexicano recalcó que bajo ningún motivo le entregará la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Boluarte. "Pues se la entrego a los chilenos (...) pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia".

"Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos", agregó López Obrador, quien comentó que las relaciones bilaterales entran "en pausa".

Además, dijo que próximamente va a enviar una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, para resolver el asunto y para que paren de culpar a México "los politiqueros en el Perú".

"Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno"

El presidente López Obrador agregó que las personas que actualmente mandan en Perú pertenecen a "una oligarquía que lo controla todo junto a empresas extrajeras" y que se han encargado de saquear todas las riquezas del país andino.

"Ellos no son el pueblo", resaltó el mandatario mexicano con respecto al gobierno de Boluarte y la mayoría de diputados que integran el Congreso que destituyó en diciembre pasado al presidente Pedro Castillo y luego lo encarceló.

López Obrador agregó que esa élite que ahora gobierna en Perú tiene intereses muy diferentes a los de la población, que solamente ha querido cambios para su país y que por el poder que tiene la oligarquía, no han podido lograrlo, como le prohibieron al presidente Castillo viajar al extranjero para recibir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico cuando le tocaba.

"El pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es no poder ir a Machu Picchu y no poder ver a su pueblo, que es extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno", dijo López Obrador sobre la decisión del Congreso de ese país de declararlo persona no grata.

Más información, en breve.