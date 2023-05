El papa Francisco cancela las audiencias del viernes por fiebre

El papa Francisco, de 86 años, no recibió a nadie este viernes porque tiene fiebre, comunicó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, citado por Reuters. El vocero no ofreció más detalles, por lo que no está claro si habrá o no audiencias privadas el sábado.

"El papa estaba cansado, ayer tuvo un día muy ajetreado, vio a mucha gente. En un momento dado, la resistencia decae", comentó el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, citado por la agencia ANSA.

A finales de marzo el jefe de la Iglesia católica, a quien le extirparon parte del pulmón derecho durante su infancia, pasó varios días internado en un hospital de Roma para tratar un problema de bronquitis. Tras recuperarse, Francisco siguió con su agenda que, entre otras actividades, incluyó un viaje de tres días a Hungría a finales de abril.