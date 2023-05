"Mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano", responde Boluarte a López Obrador

La relación entre los Gobiernos de Perú y México se han deteriorado al máximo desde que el expresidente peruano Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de la República. Ahora, el vínculo está rebajado a nivel de encargados de negocios y sus líderes cruzan declaraciones constantemente.

Este viernes, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ratificó que, mientras no haya "normalidad democrática" en Perú, no retomarán relaciones, dado que desconoce a Dina Boluarte como la jefa de Estado de la nación andina.

En la víspera, el Parlamento peruano lo nombró 'persona non grata' por sus "inaceptables declaraciones" y por negarse a traspasar la presidencia 'pro tempore' de la Alianza del Pacífico. Un hecho que López Obrador atribuyó a la "oligarquía" que, considera, manda en Perú.

"El pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es no poder ir a Machu Picchu y no poder ver a su pueblo, que es extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco Gobierno", afirmó este viernes en su conferencia de prensa matutina.

Sobre esto fue consultada Boluarte durante una conferencia de prensa, en el marco de una actividad con alcaldes provinciales y distritales de la región del Callao.

"Respecto de las palabras del señor López allá en México, haciendo retórica de lo que él dice, yo diría: mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano", expresó.

Previamente, el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, había saludado la designación de 'persona non grata' e indicó que están conformando una comisión de especialistas en derecho constitucional para tomar acciones en el ámbito internacional.

"Tenemos que apelar a la unidad nacional. Si en algo tenemos que estar unidos los peruanos, es en la política exterior. Todos los extremos, ya sea de la derecha, el centro y la izquierda, tenemos que estar unidos en torno a la defensa de los intereses de nuestra patria", comentó.