Revelan vulnerabilidad a filtraciones y "amenazas internas" en la seguridad nuclear de EE.UU.

Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense, el Departamento de Energía no ha implementado todas las medidas requeridas para su programa de amenazas internas.

Los secretos nucleares de EE.UU. son altamente vulnerables a filtraciones, espías y "amenazas internas", debido a medidas de seguridad fallidas, según un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense (GAO, por sus siglas en inglés).

El documento advierte que el Departamento de Energía, durante años, no identificó ni evaluó los recursos necesarios para implementar correctamente el programa de "amenazas internas", incluso después de haber recibido recomendaciones de al menos cuatro revisores independientes.

"El Departamento de Energía (DOE) no ha implementado todas las medidas requeridas para su programa de amenazas internas más de ocho años después de que el DOE lo estableciera en 2014, según múltiples evaluaciones independientes", señala el texto.

En este sentido, se detalla que el organismo "no ha implementado siete medidas", tras la presentación por parte de los inspectores de "casi 50 conclusiones y recomendaciones para ayudar al DOE a llevar a cabo completamente su programa".

Asimismo, la GAO advirtió sobre las "consecuencias devastadoras" del robo de "material nuclear y el compromiso de la información", afirmando que las amenazas "pueden provenir de adversarios externos o 'internos', incluidos empleados o visitantes con acceso confiable".

"Tales amenazas pueden tener consecuencias significativas para la seguridad nacional y podrían incluir la divulgación no autorizada de información clasificada, violencia en el lugar de trabajo, o acceso indebido a armas nucleares sensibles, materiales y componentes", destacó la Oficina de Responsabilidad.

Según el documento, solo en 2017, se encontraron al menos 250 incidentes de seguridad relacionados con amenazas internas no clasificados, incluido el envío de información confidencial a través de sistemas no clasificados, dejar desatendidas las zonas de seguridad y no proteger adecuadamente la información clasificada. Uno de estos incidentes, como señala el informe, involucró a un gerente del programa de seguridad nuclear, que fue declarado culpable de aceptar casi medio millón de dólares en sobornos a cambio de actos oficiales.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Energía dijo que el organismo agradece la revisión de la GAO y aseguró que se ha tomado nota para "reforzar las capacidades del Departamento". Sin embargo, insistió que el DOE "mantiene programas diseñados específicamente para evitar o minimizar las amenazas internas mientras capitaliza las medidas de protección de larga data contra el mal uso de los activos y recursos críticos de reserva", recoge NBC News.