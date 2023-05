Abren los colegios electorales para los comicios municipales y regionales de España

Los colegios electorales han abierto sus puertas a las 9:00 (hora local) de este domingo 28 de mayo para la celebración de los comicios municipales y regionales en España, donde los ciudadanos podrán ejercer su derecho a voto hasta las 20:00.



Concretamente, las elecciones se desarrollan en 8.131 municipios y en 12 comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, La Rioja, Región de Murcia y Navarra.

Tanto en la Comunidad de Madrid como en la Alcaldía de la capital española, la pugna no reside en quién se alzará con la victoria, sino en si el Partido Popular (PP) logrará imponerse con mayoría absoluta o no.

Aunque en Cataluña no se celebran elecciones, los comicios para el Consistorio de su capital, Barcelona, centran la atención de la región como una pieza codiciada. Como premonición del posible resultado de las generales de fin de año, Barcelona es clave para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de quien siempre se ha dicho que no logra gobernar el país ibérico si no cuenta con el respaldo catalán en las urnas.

Nada más cerrar los colegios electorales, se realizará el escrutinio provisional. Está previsto que los primeros resultados se conozcan a las 21:00, por lo que antes de medianoche es probable que se tenga una idea bastante clara sobre qué partidos han ganado y cuántos escaños han obtenido. No obstante, el escrutinio oficial se llevará a cabo entre el 2 y el 5 de junio.

Los presentes comicios son vistos como una previa de lo que podría pasar a finales de año, cuando está previsto que se convoque a la ciudadanía para acudir a las urnas para votar una nueva composición del Congreso, que reedite el Gobierno presidido por Pedro Sánchez o dé paso a una alternativa.