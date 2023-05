Revelan que soldados homosexuales de Reino Unido fueron sometidos a descargas eléctricas por décadas

Soldados homosexuales del Reino Unido fueron obligados a someterse a terapias de descargas eléctricas en un esfuerzo por "curarlos", según revela una investigación condenatoria sobre la homofobia en las Fuerzas Armadas británicas.

El informe obtenido por Bloomberg, que será publicado a principios de junio, contiene más de 1.000 denuncias anónimas que detallan el uso de electrodos, chantaje, agresión sexual y trato cruel contra el personal homosexual entre 1967 y 2000, cuando se levantó la prohibición de que el personal gay pueda servir en el Ejército.

En la década de 1990 el personal militar aún era remitido a médicos para terapia, según el testimonio anónimo de una víctima. "Me enviaron a ver a un psiquiatra en un hospital donde me pusieron estos electrodos en la cabeza. Me mostraron fotos de hombres y me dieron sentimientos agradables y luego me mostraron fotos de mujeres y me dieron descargas eléctricas", dijo. "Tenía algún tipo de moretones o marcas de quemaduras donde pusieron los electrodos", agregó.

Asimismo, un veterano que sirvió en la Real Fuerza Aérea testificó que eran enviados a un pabellón psiquiátrico para ser interrogados sobre su sexualidad sentados en un inodoro. Les colocaban electrodos en la cabeza para tomar una lectura de su cerebro, mientras el personal médico bebía cerveza. Supuestamente, les dijeron que tenían una "sombra" en el cerebro, lo que explicaba su sexualidad.

El informe incluye una recomendación para el primer ministro, Rishi Sunak, para que ofrezca una disculpa pública ante el Parlamento por la política histórica de la prohibición del personal militar gay y trans, y para compensar a los afectados por la pérdida de ingresos, la angustia causada y la denegación de sus derechos de pensión.

Intolerancia en las Fuerzas Armadas

La revisión fue encargada el año pasado durante el mandato de Boris Johnson. El objetivo era recabar el testimonio de los afectados por la prohibición de personas homosexuales en las Fuerzas Armadas desde 1967, cuando se legalizó la homosexualidad, hasta enero de 2000, cuando se levantó la prohibición.

Terence Etherton, miembro de la bancada cruzada de la Cámara de los Lores que dirigió la investigación, describió el proceso como "un registro único de lo que, a los ojos modernos, es una política incomprensible de intolerancia homofóbica" en las Fuerzas Armadas. Detalló que, al personal que accedía a tomar medicamentos y someterse a un tratamiento se les permitía permanecer en el Ejército, lo que, según él, dejó a muchos "severamente traumatizados".

Imagen vívida de homofobia

Los relatos "pintan un cuadro vívido de la homofobia evidente en todos los niveles de las fuerzas armadas, y del acoso que inevitablemente la reflejaba", expresó Etherton.

Por su parte, el Gobierno británico aceptó que esa política fue errónea. "Estamos orgullosos de nuestros veteranos LGBT+ y agradecidos por su servicio en defensa de nuestra nación", declaró un portavoz.