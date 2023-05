Corea del Norte pone una condición para celebrar una cumbre con Japón

En Pionyang recuerdan que el primer ministro japonés se declaró listo para una cumbre sin condiciones previas, si bien no saben "qué quiere obtener realmente" de la misma.

Corea del Norte está dispuesta a llevar a cabo una cumbre bilateral con Japón si Tokio deja de estar "encadenado al pasado", manifestó este lunes el vicecanciller norcoreano, Pak Sang-gil, citado por la agencia estatal KCNA.

De acuerdo con Pak, "no hay ninguna razón para que la RPDC [República Popular Democrática de Corea] y Japón no puedan reunirse". No obstante, para que la cumbre se celebre, Tokio tiene que mostrar que "busca una forma de mejorar las relaciones". Agregó que Japón estaba "clamando por la solución del problema del secuestro" de ciudadanos japoneses en Corea del Norte, pero destacó que la cuestión "ya había sido resuelta".

Además, Pak subrayó que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, también expresó el deseo de celebrar la cumbre con Pionyang "sin condiciones previas" cuando ocupó el cargo. Sin embargo, Corea del Norte "no sabe realmente qué quiere obtener [Japón] de esta". Añadió que Tokio tiene que mostrar su disposición a resolver los problemas de las relaciones bilaterales mediante acciones concretas, no solo con palabras.