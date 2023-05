Putin firma una ley sobre la retirada del Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este lunes una ley sobre la retirada del país del Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE).

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que Moscú no espera consecuencias directas tras la rescisión del acuerdo. "En este ámbito, así como en el ámbito del control de armas y el de estabilidad estratégica, se forma ahora un gran vacío que en teoría hay que llenar urgentemente con nuevas actas de derecho internacional que regularían la situación. Pero para eso hay que mantener relaciones de trabajo bilaterales con una serie de Estados que no existen ahora, y no por nuestra culpa", afirmó.

A mediados de mayo, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró que Rusia no reanudará el cumplimiento del tratado, argumentando que el documento contradice sus intereses de seguridad. Señaló que las acciones hostiles de los países miembros de la OTAN hacia Rusia ya de por sí han afectado la situación de seguridad en el continente y que los resultados no facilitan la discusión de alternativas al acuerdo.

"El FACE lleva años, de hecho, sin funcionar, por lo que nuestra retirada no podrá empeorar [aún más] la situación", manifestó el funcionario.

El FACE se basa en un sistema de limitaciones cuantitativas de las cinco categorías principales de armamento y equipos de las fuerzas armadas convencionales de los Estados participantes del pacto: carros de combate, vehículos acorazados de combate, artillería, helicópteros de ataque y aviones de combate.

El tratado se firmó en 1990 y se adaptó en 1997. Los Estados miembros de la OTAN no ratificaron la versión adaptada del documento y siguen adhiriéndose a las disposiciones de 1990, que contienen normas sobre armas convencionales basadas en un equilibrio entre la OTAN y la Organización del Pacto de Varsovia. Como consecuencia, Rusia se vio obligada a declarar una moratoria en la aplicación de los términos del acuerdo en 2007.