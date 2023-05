China afirma que "no es realista" esperar que tome una postura idéntica a la de la UE ante la crisis ucraniana

El embajador chino ante la Unión Europea, Fu Cong, afirmó en una reciente entrevista con el medio británico New Statesman que comprende "la importancia que la UE otorga a la crisis de Ucrania", pero no le "parece sensato relacionar la posición de China sobre la crisis" en ese país con la relación bilateral entre Pekín y Bruselas, porque no cree "que sea justo para China ni sensato para la UE".

De este modo comentaba el diplomático chino la postura del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de que las relaciones entre el gigante asiático y el bloque comunitario "no se desarrollarán con normalidad si China no empuja a Rusia a retirarse de Ucrania".

Además, Fu Cong resaltó el "papel positivo en la facilitación de la paz" que está haciendo Pekín para "facilitar una solución pacífica" al conflicto en Ucrania. "Pero no es realista esperar que China tome la posición exacta o una posición 100 % idéntica a la de los europeos. Debido a que China no está en Europa, los intereses de China son diferentes a los de Europa y China mantiene buenas relaciones con ambas partes", explicó el diplomático.

El funcionario chino también enfatizó que la relación entre Pekín y Bruselas es multifacética. "Por lo tanto, no debemos permitir que la crisis de Ucrania domine esta relación de amplio alcance. Eso no será del interés de ninguna de las partes", afirmó.

Respuesta a las posibles sanciones de la UE

En referencia al posible 11.º paquete de sanciones antirrusas de la UE, que también podrían afectar a varias empresas chinas por supuestamente vender a Moscú equipos que podrían utilizarse en armamento, Fu Cong aseguró que "China no ha proporcionado ningún equipo militar a Rusia, y China ha ejercido extrema precaución cuando se trata de artículos de doble uso".

"Si la parte europea impone sanciones a empresas chinas sin proporcionarnos pruebas sólidas que demuestren que esas empresas están involucradas en actividades que pueden eludir o que han eludido las sanciones de la UE a Rusia, entonces ciertamente tomaremos represalias", advirtió.

Al mismo tiempo, el alto diplomático destacó que China mantiene relaciones económicas normales con Rusia. "Por lo tanto, esta cooperación y actividades económicas normales no deben interferirse, y no deben ser el motivo de ninguna medida coercitiva de ningún lado, ya sea de EE.UU. o del lado europeo", concluyó.