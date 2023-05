La polémica detrás del robo de miles de dólares de la casa de la jefa de gabinte de Petro

El hurto de miles de dólares de la casa de Laura Sarabia, jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro, y la prueba del polígrafo practicada a la exniñera del hijo de la alta funcionaria para determinar si es responsable del hecho, han generado controversia en Colombia en medio de aperturas de investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría para determinar si la mano derecha del mandatario cometió abuso de poder.

La revista Semana publicó una extensa entrevista a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Sarabia, quien manifestó que el 30 de enero se le practicó una prueba del polígrafo, que se le habría realizado de manera irregular y sin registro, en el sótano de la residencia de la jefa del gabinete, ubicada frente a la Casa de Nariño.

Según su versión, fue intimidada por agentes de seguridad, sin que se respetara la presunción de inocencia debido a que se habría extraviado dinero en efectivo que se encontraba en un maletín dentro de la vivienda de Sarabia.

Frente a estas afirmaciones, tanto la jefa del gabinete como la Presidencia colombiana han aseverado que la investigación se desarrolló en el marco de la ley, sin maltratos a la extrabajadora.

El relato de la exniñera

"Me hicieron el polígrafo y me dijeron: 'Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted'", le contó a la publicación de corte opositor.

Meza agregó que habría sido Harold Rondón, un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al servicio de Sarabia, quien la buscó en su vivienda para que le practicaran la prueba.

"Me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo", manifestó.

Dijo haber sentido "miedo" en medio de supuestas acusaciones sobre hechos no comprobados. Me decían: "'Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel'", relató.

Divergencias

Aunque la exnana refiere que se le abrió una investigación en la Fiscalía por el hurto de 30 millones de pesos (unos 6.760 dólares), asegura que un policía le habría dicho que se trataba de 150 millones (unos 33.800 dólares).

Con respecto a la suma, Sarabia publicó un trino donde desmiente esa versión y sostiene que la suma no supera los 7.000 dólares.

Mi familia y yo fuimos victimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley. pic.twitter.com/sUTo923Evb — Laura Sarabia (@laurisarabia) May 27, 2023

Ese monto estaba en su poder porque correspondía a "pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023", y que les son entregados en divisas, explicó.

"En todo caso no es verdad que se hubieran hurtado una maleta llena de dinero, lo que le consta a las autoridades que conocieron de los procedimientos", agregó.

En otro tuit, Sarabia dijo que el Ministerio Público estaba al tanto del robo y que investiga "como responsable a quien dio la versión a Semana", es decir, a su exniñera.

Sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los USD 7000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son… pic.twitter.com/PBAUGZNeG8 — Laura Sarabia (@laurisarabia) May 27, 2023

Sobre las supuestas irregularidades en los procedimientos, aseguró que las actuaciones se realizaron siguiendo los protocolos legales por parte de la Jefatura de Protección Presidencial y la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional (SIJIN).

Más versiones encontradas

En una entrevista que le concedió a la directora de Semana, Vicky Dávila, la jefa del gabinete de Petro negó que Meza hubiera sido coaccionada o amenazada.

"Le pregunto si está dispuesta a someterse al polígrafo, como se sometió todo mi esquema de seguridad. Ella dice que no tiene ningún problema", refirió.

Sarabia expresó que los procedimientos de polígrafo quedan grabados por lo que esa es la "prueba de que en ese momento se hizo todo bajo la ley. Jamás se hizo nada en contra de nadie". Sin embargo, reconoció que no se había emitido una prueba judicial para practicarla.

Al indagar sobre los resultados, adelantó que Meza "perdió la prueba", y agregó que tanto la exniñera como el resto del personal de seguridad fueron cambiados, por recomendación.

Las investigaciones abiertas

En unas declaraciones a los medios, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que Sarabia y otros funcionarios serán llamados a declarar por el caso de Meza.

El titular del Ministerio Público catalogó de "muy grave" la información presentada por Semana y dijo que la exniñera, a su vez, denunció a Sarabia y solicito protección de las autoridades. "La Fiscalía la está protegiendo en este momento", precisó.

Del mismo modo, manifestó que el ente acusador "es la única" que "puede adelantar procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delito", recoge el diario colombiano El País.

Barbosa sostuvo que la prueba del polígrafo fue hecha "fuera de la órbita" de esa institución y que no expidió orden alguna.

Por su parte, la procuradora general, Margarita Cabello, dijo que se iniciará una "indagación" a todas las partes involucradas y que se expidió un auto para "verificar si se podía usar el polígrafo", según Publimetro.

La reacción de Petro

En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: "Hoy fue un día lleno de mentiras", como comentario del comunicado emitido por la Presidencia para sentar su posición al respecto.

Hoy fue un dia lleno se mentiras https://t.co/FYcz5yitKD — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2023

En el escrito se rechazan las versiones "sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas" y se agrega que los procedimientos se hicieron en el marco de la ley, según consta en audios y videos.

