Cristina Fernández cuestiona la decisión del fiscal de enviar a juicio la causa por el atentado en su contra

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusó este lunes a las autoridades judiciales de "impedir que salga a la luz la verdad" sobre el intento de magnicidio que sufrió en septiembre pasado.

"Como he dicho, para CFK (Cristina Fernández de Kirchner) no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", sostuvo la vicepresidenta en una carta que difundió en sus redes sociales, titulada "A 40 años de democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad".

La exmandataria respondió así a la decisión del fiscal Carlos Rivolo, quien le solicitó hoy a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo.

A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad.https://t.co/HDXPdeW3z2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 29, 2023

Rivolo consideró cerrada la primera etapa de la investigación para juzgar a los autores materiales. Pero la vicepresidenta argentina había pedido continuar y sumar las pistas sobre la supuesta conexión política con dirigentes de la oposición.

"Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022", dijo la titular del Senado.

Cristina Fernández había reclamado también a los responsables de la causa, la jueza Capuchetti y el fiscal, por considerar que omitían pruebas que vinculan por ejemplo al diputado Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio, con una posible instigación al atentado.

"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", cuestionó la dirigente peronista.

Y en cuanto a los motivos que adujo el fiscal en su solicitud, Fernández de Kirchner objetó que "omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

En su dictamen, que se dio a conocer este lunes, Rivolo repasó las pruebas por las que se acusa al fallido tirador, Fernando Sabag Montiel, y a su novia, Brenda Uliarte, como coautores del intento de asesinato, mientras que Nicolás Carrizo, jefe de la banda 'Los Copitos', es imputado como partícipe secundario del hecho.

El funcionario judicial afirmó en el documento que existen "hipótesis de investigación con medidas de prueba pendientes" sobre las que se seguirá trabajando en su fiscalía, aunque la causa se eleve a un tribunal oral.