Rusia despliega por primera vez una constelación completa de satélites hidrometeorológicos

Por primera vez en la historia de la cosmonáutica, Rusia ha desplegado en la órbita geoestacionaria una constelación completa de satélites hidrometeorológicos, comunicó la corporación espacial rusa Roscosmos.

Este martes, el tercer satélite Electro-L No. 4 ha empezado a funcionar después de finalizar todas las pruebas. Actualmente, en la órbita están operando tres satélites del sistema Electro: No. 2, No. 3, No. 4, todos ellos creados por especialistas de Roscosmos.

Las características de los satélites Elektro-L les permiten captar imágenes satelitales de la superficie de la Tierra con una frecuencia de hasta 15 minutos.

Estas imágenes permiten resolver cuestiones generales de monitoreo del clima, analizar el estado de los mares y océanos, aumentar la eficiencia de las previsiones meteorológicas y emitir datos relevantes en situaciones de emergencia.

Así, los satélites Electro-L retransmiten señales de radiobalizas de emergencia del sistema internacional de búsqueda y salvamiento COSPAS-SARSAT, lo que facilita la detección y localización por satélite de una crisis y ayuda a rescatar y salvar vidas de una forma más eficaz, detallan desde Roscosmos.