"Lo que nos une está por encima de las ideologías": Lula abre cumbre suramericana

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio inicio este martes a la Cumbre del Sur en Brasilia con un discurso en el que destacó la importancia de la integración regional para "el fortalecimiento de la unidad".

"Tengo la firme convicción de que necesitamos reforzar nuestro compromiso con la región", aseguró Lula, quien consideró que "la integración de América del Sur depende del sentimiento de permanecer a la misma comunidad".

El líder brasileño dijo que los elementos que unen a la región "están por encima de las ideologías", en respuesta a las críticas de que la reactivación del organismo responde a una iniciativa de izquierda. "Ningún país puede enfrentar de manera aislada las amenazas actuales", advirtió.

"Una Sudamérica fuerte, segura y políticamente organizada amplía las posibilidades de afirmar, a nivel internacional, una verdadera identidad latinoamericana y caribeña", reiteró.

"Una realidad política"

Lula subrayó que Sudamérica "ya no es solo una referencia geográfica", porque "se ha convertido en una realidad política". "Desafortunadamente, estos avances se han visto interrumpidos en los últimos años. En Brasil, un gobierno negacionista atacó los derechos de su propia población, rompió con los principios que rigen nuestra política exterior y cerró nuestras puertas a socios históricos", lamentó.

"Entre las muchas cosas que he aprendido en política es que el mandato presidencial es mucho más corto de lo que parece. No tenemos tiempo que perder. América del Sur tiene ante sí, una vez más, la oportunidad de transitar el camino de la unidad. Y no tienes que empezar de cero. Unasur es un bien colectivo", puntualizó.

El presidente brasileño mencionó también las "marcas profundas" que ha dejado la pandemia del coronavirus y el peligro de los discursos de odio en las redes sociales.

Asimismo, puso sobre la mesa varios temas que deben ser analizados como, por ejemplo, ampliar los mecanismos de cooperación, el cambio climático, la infraestructura, la movilidad de estudiantes e investigadores, o el establecimiento de una moneda común.

Lula ha venido repitiendo desde que volvió por tercera vez a la presidencia de Brasil que una de sus prioridades era retomar el proceso de integración de los países sudamericanos. Tras su visita a EE.UU., China y la Unión Europea, el líder brasileño promueve finalmente este martes un encuentro informal, descrito como un "retiro", en el que participan los presidentes de 11 países de Sudamérica.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!